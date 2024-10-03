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Врач раскрыл неочевидный способ улучшить сон

Врач Агапкин рассказал, что употребление винограда улучшает сон

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Depositphotos

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неочевидный способ улучшить сон. Об этом сообщает «Россия 1».

По словам врача, употребление винограда улучшает сон, ведь темные сорта винограда содержат мелатонин.

Также ягоды в рационе снижают риск развития рака. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, на фоне достаточной продукции мелатонина также снижается вероятность набора лишних килограммов.

Накануне врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что самым полезным для здоровья является виноград темных сортов.

Она уточнила, что красный виноград полезно есть для профилактики сердечно-сосудистых болезней, черный — рака.

По ее словам, в таком винограде также содержится большое количество клетчатки, которая положительно влияет на пищеварение, помогает предотвратить запоры и «лечит» ленивый кишечник. В день врач советует есть не более 200 г ягоды, потому что при чрезмерном употреблении она может вызвать метеоризм.

Ранее дачникам рассказали, с каких сортов начать выращивать виноград.

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