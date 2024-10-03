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Врач назвала причины возникновения экземы и способы ускорения процесса лечения

Врач Анпилогова: при лечении экземы важно минимизировать стресс

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Global Look Press

Врач-косметолог, трихолог, к.м.н. Екатерина Анпилогова рассказала о причинах развития и способах лечения экземы. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По ее словам, экзема может возникнуть на фоне нерациональной терапии варикозной болезни и недостаточного ухода за кожей, из-за действия профессиональных аллергенов, например, ртути, солей тяжелых металлов, клея. Также существуют сикозиформная, себорейная, микробная, роговая и истинная экземы.

Анпилогова подчеркнула, что в зависимости от степени кожного процесса врач применяет системную и местную терапию. Пациенту могут выписать антигистаминные и детоксикационные препараты, глюкокортикостероиды, антисептические средства.

До этого британский терапевт Мартин Скерр заявил, что зуд и шелушение ушных каналов часто встречается у людей с экземой и псориазом. По мнению доктора Скерра, шелушение ушей может стать причиной для обращения за помощью в дерматологическую клинику. Однако для улучшения внешнего вида кожи можно воспользоваться кремами с кальципотриолом (витамином D).

Ранее признаки артрита выявили у четверти пациентов с заболеванием кожи.

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