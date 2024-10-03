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Песчаные бури повлияют на закаты на юге России

Синоптик Макарова: закаты на юге РФ в ближайшие дни станут более красочными

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Depositphotos

Закаты и восходы в южных регионах России, где прошла песчаная буря, в ближайшие дни станут более красочными из-за частиц пыли, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, частицы пыли окажутся в регионе после песчаной бури, которые после направятся через приграничные области Украины в сторону Белоруссии и там растворятся в воздухе.

Некрупные частицы, находящиеся в средней и верхней атмосфере немного окрасят закаты и восходы, добавят им красных цветов, подчеркнула Макарова.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в некоторых российских регионах продолжатся песчаные бури, однако сообщения о том, что они придут в Москву и Московскую область не соответствуют действительности.

Директор Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов накануне сообщил, что до Москвы дойдут не сами песчаные бури, а частицы пыли из них.

Россиянам ранее показали снимки пыльной бури, накрывшей южные регионы России.

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