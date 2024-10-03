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Спасенная семья косаток на Камчатке движется в сторону открытого моря

МЧС: спасенная в лимане на Камчатке семья косаток плывет к открытому морю

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Семья косаток, застрявшая в отлив в лимане на Камчатке, движется к открытому морю, заявили в региональном главке МЧС России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что косатки ушли с мелководья и движутся по направлению к открытому морю.

По данным регионального министра по ЧС Сергея Лебедева, все животные живы, они сместились на два километра в сторону устьев, движутся куда надо, им осталось проплыть еще два километра.

Накануне семья косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Животным удалось самостоятельно выплыть, их сопровождала лодка.

В сентябре спасатели достали провалившегося в трехметровую яму козленка в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии.

В МЧС уточнили, что к пожарным обратилась жительница населенного пункта с просьбой вытащить животное из ловушки.

Ранее в Москве спасли собаку, получившую ожог роговицы из-за тормозной жидкости.

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