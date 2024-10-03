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Троим соучастникам террористического акта в «Крокусе» предъявили новые обвинения

Соучастники нападения на «Крокус» планировали совершить еще один теракт

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Следствие предъявило обвинение в подготовке еще одного террористического акта троим соучастникам нападения на «Крокус Сити Холл». Об этом, ссылаясь на материалы дела, сообщает ТАСС.

Согласно документам, обвиняемые планировали устроить террористический акт, взорвав самодельную бомбу. В связи с этим им также предъявлено обвинение в незаконном изготовлении взрывного устройства, совершенном организованной группой.

3 октября сообщалось, что организатор террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» и его соучастники в настоящее время скрываются за рубежом.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В тот день несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. В здании произошел крупный пожар.

2 октября фигуранты дела о теракте дали показания друг против друга. Им вновь продлили арест, чтобы они не могли оказывать давление и угрожать свидетелям и другим соучастникам. Следствие продлится как минимум до 22 декабря, а в деле могут появиться новые подозреваемые, поскольку фигуранты активно сотрудничают со следователями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Крокус групп» начал выплаты пострадавшим в теракте.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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