Троим соучастникам террористического акта в «Крокусе» предъявили новые обвинения

Следствие предъявило обвинение в подготовке еще одного террористического акта троим соучастникам нападения на «Крокус Сити Холл». Об этом, ссылаясь на материалы дела, сообщает ТАСС.

Согласно документам, обвиняемые планировали устроить террористический акт, взорвав самодельную бомбу. В связи с этим им также предъявлено обвинение в незаконном изготовлении взрывного устройства, совершенном организованной группой.

3 октября сообщалось, что организатор террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» и его соучастники в настоящее время скрываются за рубежом.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В тот день несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. В здании произошел крупный пожар.

2 октября фигуранты дела о теракте дали показания друг против друга. Им вновь продлили арест, чтобы они не могли оказывать давление и угрожать свидетелям и другим соучастникам. Следствие продлится как минимум до 22 декабря, а в деле могут появиться новые подозреваемые, поскольку фигуранты активно сотрудничают со следователями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Крокус групп» начал выплаты пострадавшим в теракте.