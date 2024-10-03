«Догоняли, ловили, били»: россиянин рассказал о попытке побега из цыганского рабства

Уроженец Крыма Александр Коваценко, которого волонтеры спасли из рабства на ферме в Тульской области, рассказал «Газете.Ru», что цыгане возвращали беглецов и били. Он пытался сбежать и сам, но его нашли.

«Я решил, что надо рисковать и бежать. Хотя меня предупреждали, что тут ловят, догоняют и бьют, издеваются. Но попробовал уйти утром на свой страх и риск. После подъема я тихо вышел в сторону столовой и убежал через кусты. Подумал, что на автобусе или на попутке доберусь в Москву. Прошел мимо частных домов, встретил мужчину, спросил как до столицы доехать. А он мне сразу: «Ты сбежал, что ли?» Я решил, что он с ними заодно. Мы с ним только разошлись – по трассе уже ехала белая машина, а в ней две цыганки. Я сбежал на обочину. Автомобиль отъехал от меня на 200 метров, они увидели, что меня нет, развернулись и мимо проехали. Я снова вышел к домам, встретил девушку. Она сказала, что на автобусе можно доехать до Белева, а оттуда до Тулы и в Москву. Я подошел к остановке рядом с фермой и ждал автобус. Когда до его приезда оставалось буквально пять минут, подъехала та же машина, сзади сидела самая старшая цыганка Вера», – сказал он.

По словам Коваценко, женщина попыталась затолкать его в машину, после этого стала угрожать.

«Вера сказала: «Я бодаться с тобой не буду и позову своих парней, тогда тебе будет хуже». Естественно, сел в машину и решил дождаться своего времени. Они довезли меня к автобусу с другими работягами, с ними я поехал на работу в сад», – пояснил он.

Мужчине и другим девяти рабочим удалось уехать с фермы благодаря волонтерам движения «Альтернатива». После появления истории освобождения в СМИ глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки в связи с незаконным лишением людей их свободы.

О том, как крымчанин попал на цыганскую ферму в поселке Ровно, в каких условиях содержался и как выбрался, – в материале «Газеты.Ru».

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