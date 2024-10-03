Россиянам напомнили, кому положен налоговый вычет при покупке квартиры

По закону, максимальная сумма налогового вычета на новое строительство или покупку жилья в России составляет 2 миллиона рублей. Данные средства можно получить сразу или распределить на несколько сделок, однако после израсходования всей суммы новый вычет оформить уже не получится, рассказал «Газете.Ru» Сергей Истомин, юрист компании Консул.

«На налоговый вычет имеет право любой гражданин при приобретении или строительстве жилья, кроме случаев, когда оплата произведена за счет средств работодателя, средств материнского капитала либо за счет бюджетных денег. Если сделка купли-продажи заключена с гражданином, являющимся по отношению к налогоплательщику взаимозависимым, то вычет также становится недоступен. Взаимозависимыми с физическим лицом в данном случае считаются его супруги, родители, дети, братья, сестры, а также опекун или подопечный», — объяснил он.

Для получения имущественного вычета налогоплательщику необходимо предпринять несколько действий. Для начала потребуется заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, после чего будет необходимо подготовить копии платежных документов, подтверждающих расходы налогоплательщика на приобретении имущества.

«Это могут быть квитанции, банковские выписки о перечислении денежных средств на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы. При погашении за счет налогового вычета процентов по целевым кредитам нужно будет также подготовить кредитный договор, заключенный с банком, график погашения займа и уплаты процентов за пользование заемными средствами», — сказал эксперт.

Декларацию, а также копии всех документов, подтверждающие право на получение вычета, необходимо предоставить в налоговую по месту жительства.

«Если кассовые чеки или другие платежные документы со временем пришли в негодность и нечитаемы, для подтверждения можно использовать выписки из лицевых счетов, а также справки об уплаченных процентах за пользование ипотечным кредитом», — резюмировал Истомин.

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