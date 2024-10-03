Россиянам рассказали, какие профессии могут скоро исчезнуть из-за ИИ

Постоянные открытия в сфере искусственного интеллекта оказывают значительное влияние на рынок труда: новые профессии приходят на смену старым, а некоторые и вовсе исчезают. Все больше рутинных задач будут автоматизированы, что приведет к снижению затрат со стороны компаний и повышению эффективности, рассказал «Газете.Ru» Владислав Дёмин, коммерческий директор Тринити Интеграция.

«Продвинутые технологии, такие как интернет вещей или облачные вычисления, облегчают жизнь не только обычным людям, но и специалистам IT-сферы. Одновременно с внедрением инноваций и новыми возможностями возникает все больше дискуссий и опасений, связанных с вопросами этики и безопасности данных», — сказал он.

Появление новых информационных технологий автоматически влечет за собой и возникновение ранее не существовавших профессий, связанных с их разработкой, внедрением и использованием.

«Например, профессия AI-тренера, главная задача которого — обучение нейросети давать правильные, качественные ответы. Из-за развития нейросетей одной из наиболее востребованных профессий в будущем может стать юрист, занимающийся правовыми аспектами использования ИИ и всех данных, созданных с его помощью, включая интеллектуальную собственность и этические вопросы. Уже сейчас возникает множество споров относительно принадлежности интеллектуальных прав на такие материалы. Кроме того, набирает популярность профессия инженера-разработчика в сфере интернета вещей, которая появилась благодаря популяризации системы передачи данных между устройствами без участия человека. Помимо этого, с каждым годом все сильнее растет общемировой объем данных, что делает профессии в области Data Science (инженер данных, аналитик данных) одними из самых необходимых в IT-сфере», — добавил эксперт.

В быстро развивающейся IT-сфере, где технологии постоянно меняются, на первый план выходят не просто технические навыки, но и гибкость и способность адаптироваться к инновациям и новым методам работы.

«Умение критически мыслить, анализировать большое количество информации, выявлять проблемы и принимать решения, основанные на данных, является незаменимым в IT-сфере, где постоянно возникают новые вызовы. Помимо этого, большим преимуществом для специалиста будет обладание техническими навыками, такими как программирование, работа с облачными платформами и понимание основ кибербезопасности. Производственные мощности будут также расти, и сотрудники, которые знают, как устроено оборудование, а также инженеры ПО станут крайне востребованными», — отметил специалист.

Прогресс информационных технологий постепенно меняет рынок труда, что приводит к исчезновению некоторых уже привычных нам профессий.

«Так, например, ИИ в последнее время начал заменять копирайтеров и личных ассистентов, вместо которых он способен составлять расписание на день, отправлять письма по e-mail и даже заказывать доставку еды. А на смену операторам кол-центров теперь пришли чат-боты и виртуальные помощники, с которыми общаются клиенты в случае возникновения проблем. Таким образом, ИИ позволяет автоматизировать рутинные задачи и оптимизировать процесс работы. В дальнейшем нейросети смогут заменить секретарей, бухгалтеров, администраторов, переводчиков. Каждый день развиваясь, IT-сфера предоставляет новые возможности и меняет существующие стандарты, тем самым требуя от специалистов постоянного самосовершенствования и адаптации к изменениям», — резюмировал Дёмин.

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