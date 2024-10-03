Строгие ограничения в еде приводят к дефициту железа

Сеть клиник Biorise отметила рост обращений пациентов с дефицитом железа, а также с жалобами на упадок сил. Научный совет сети клиник провел анализ результатов анализов крови по данной группе обращений, по итогам выяснился опасный тренд связи жестких диет и последующего дефицита полезных веществ, в особенности веганства и железодефицитной анемии. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, в 2024 году более 12 тысяч человек имели подтвержденный дефицит железа. Это только статистика одной сети, эксперты научного совета Biorise говорят о том, что в России сегодня сотни тысяч человек имеют дефицит железа.

Среди основных симптомов этого состояния — постоянная усталость и апатия, упадок сил и снижение концентрации внимания. Анкетирование 4+ тыс. клиентов с анализом железодефицитной анемии показало, что 54% опрошенных в течение 6 месяцев и более придерживались строгих ограничений в питании и исключали белки животного происхождения. Респонденты опроса — жители крупных городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга.

«Многие ошибочно считают, что, исключая из рациона разные продукты, они делают выбор в пользу здоровья. Без помощи эксперта и медицинских анализов, отражающих состояние здоровья, такие решения принимать рискованно. Если не учитывать необходимость замещения важных элементов, таких как железо, последствия могут быть крайне негативными», — комментирует Камиль Вильданов, сооснователь Biorise.

Как подчеркивают эксперты научного совета Biorise, недостаток железа можно компенсировать при помощи правильного питания, включающего альтернативные источники железа или специализированные витаминные добавки. Важно понимать, что отсутствие сбалансированного подхода к диетам может привести к долгосрочным негативным последствиям.

Интересным дополнением к результатам исследования стало наблюдение, что на уровень усвоения железа негативно влияют не только диеты, но и выбор напитков. Оказалось, что многие респонденты предпочитают пить чай и кофе вместо воды, что усиливает дефицит железа, так как танины в этих напитках блокируют его усвоение.

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