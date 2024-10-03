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Россиянам рассказали о неожиданной пользе граната

Врач Михалева: гранат обладает антиоксидантными и антимикробными свойствами

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freepik.com

Гранат обладает уникальными для здоровья свойствами, а также может быть полезен при многих заболеваниях, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

По ее словам, плоды и семена граната содержат множество биологически активных соединений, что вызывает к нему все больший интерес со стороны научного сообщества.

«Согласно результатам различных исследований, гранат обладает мощными антиоксидантными, антимикробными и антиканцерогенными свойствами. Есть данные, которые указывают на пользу граната при метаболическом синдроме, сердечно-сосудистых, эндокринных, ревматологических и даже онкологических заболеваниях, патологиях полости рта. Также зафиксировано его положительное влияние на состояние кожи», — рассказала Михалева.

Специалист также обратила внимание, что молодой гранат можно есть с косточками — за счет содержания клетчатки, это способствует повышению его пользы и пищевой ценности. Клетчатка, которой сегодня очень часто не хватает в рационе людей, обладает множеством полезных свойств, в том числе помогает в профилактике рака кишечника, выведении вредных веществ из организма и поддержании нормального функционирования пищеварительной системы.

«Важно подчеркнуть, что есть можно только мягкие косточки граната, поскольку твердые могут повредить слизистую оболочку желудка и кишечника. Кроме того, следует помнить, что гранат сам по себе не может вылечить то или иное заболевание, поэтому при наличии каких-либо проблем со здоровьем важно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением», — предупредила специалист.

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