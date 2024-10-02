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Учительница музыки из Омска лишилась квартиры и пяти млн рублей из-за мошенников

В Омске учительница музыки отдала мошенникам пять млн рублей

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Телеграм-канал Омская полиция

Жительница Омска лишилась более чем пяти миллионов рублей, поверив мошенникам дважды. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама преподаватель музыкальной школы искусств, аферисты представились женщине сотрудниками ФСБ, которые якобы подозревают ее в финансировании террористов.

«По указке лжеправоохранителя и адвоката пенсионерка перечислила собственные 400 000 рублей на указанные мошенниками счета», – поделились в ведомстве.

Позже аферисты убедили пожилую женщину в том, что неизвестные пытаются продать ее квартиру, злоумышленники якобы уже подделали подпись. Чтобы остановить ход сделки, россиянка самостоятельно продала квартиру и отправила деньги на безопасный счет.

Вскоре «правоохранители» перестали выходить на связь, и педагог отправилась в полицию. Всего мошенникам она перевела 5,1 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Аферистов ищут.

Ранее петербуржец лишился четырех млн рублей из-за мошенников, находясь под арестом.

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