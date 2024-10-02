Задержан москвич, устроивший погром в церковной лавке храма Христа Спасителя

Полиция задержала москвича с признаками опьянения, который устроил погром в церковной лавке на территории храма Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные МВД.

Отмечается, что местный житель разбил витрину в церковной лавке на территории храма. Он повредил руку, получил порезы.

«На месте происшествия задержали 37-летнего жителя столицы с внешними признаками опьянения. Мужчина не смог внятно объяснить стражам порядка свой поступок», — сообщили в ведомстве.

Это не первый резонансный случай нарушения порядка в церкви в Москве. 19 июня следственное управление СК РФ по Москве заявило, что накануне в храме на юго-западе города неизвестный житель российской столицы подошел к поминальному столу и задул стоявшие на нем свечи.

Позже сообщалось, что нарушителя направили на принудительное психиатрическое лечение.

Ранее в Москве девушки станцевали около храма и привлекли внимание полиции.