Россиянин прошелся палкой по почкам подростка, когда тот ударил рукой по гаражу

Житель Нижегородской области с палкой напал на 15-летнего подростка. Об этом сообщает издание NewsNN в Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Шатки 28 сентября. По информации СМИ, подросток гулял с другом у гаражей на Станционной улице. В какой-то момент юноша рукой ударил по обшивке гаража, что не понравилось мужчине, предполагаемому владельцу постройки. Тот догнал юношу и ударил его палкой по пояснице. Через некоторое время школьник рассказал матери о сильных болях в спине. В больнице юноше диагностировали «ушиб правой почки».

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося и устанавливают личность агрессора.

До этого в городе Добрянка Пермского края неизвестный внезапно напал на школьника на крыльце магазина. Мужчина подошел к мальчику и ударил его кулаком в лицо.

Ранее в Междуреченске мужчина напал на школьницу и вытащил ее за волосы из магазина.