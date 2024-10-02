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В Пермском крае три человека пострадали в аварии с участием 11 машин

В Пермском крае произошло массовое ДТП с 11 машинами

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Телеграм-канал Госавтоинспекция Пермского края

В Пермском крае произошло массовое ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на 1086-м километре трассы КостромаШарья — Киров — Пермь. По предварительным данным, водитель габаритного транспорта ехал в сторону Светлогорской улицы. Мужчина превысил скорость и столкнулся с машиной марки Lada, после чего произошла массовая авария.

Всего в ДТП столкнулись 11 автомобилей. На кадрах с места инцидента заметно, что некоторые из них получили серьезные повреждения, в аварии их смяло.

«В результате автоаварии три человека получили травмы», – поделились в ведомстве.

На данный момент проводятся проверки, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве произошло массовое ДТП с участием двух автобусов. По предварительной информации, одно из средств передвижения врезалось во второго участника аварии, когда тот начал двигаться от остановки. Пострадали три пассажира одного из средств передвижения.

Ранее мигрант с четырехлетним ребенком спровоцировал ДТП с грузовиком в Ленобласти.

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