В Пермском крае три человека пострадали в аварии с участием 11 машин

В Пермском крае произошло массовое ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на 1086-м километре трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь. По предварительным данным, водитель габаритного транспорта ехал в сторону Светлогорской улицы. Мужчина превысил скорость и столкнулся с машиной марки Lada, после чего произошла массовая авария.

Всего в ДТП столкнулись 11 автомобилей. На кадрах с места инцидента заметно, что некоторые из них получили серьезные повреждения, в аварии их смяло.

«В результате автоаварии три человека получили травмы», – поделились в ведомстве.

На данный момент проводятся проверки, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве произошло массовое ДТП с участием двух автобусов. По предварительной информации, одно из средств передвижения врезалось во второго участника аварии, когда тот начал двигаться от остановки. Пострадали три пассажира одного из средств передвижения.

Ранее мигрант с четырехлетним ребенком спровоцировал ДТП с грузовиком в Ленобласти.