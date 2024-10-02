При обысках по делу основателей биржи Cryptex нашли вертолет и пачки купюр

Российские следователи провели обыски у фигурантов уголовного дела, возбужденного против основателей криптовалютной биржи Cryptex, и обнаружили у них пачки крупных купюр, вертолет и электромобиль Tesla Сybertruck. Видео с места событий опубликовал Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

В рамках мероприятий по разгрому преступной организации в 14 субъектах РФ было проведено 148 обысков. В Москву отправили 96 фигурантов дела. Им вменяются преступления, предусмотренные статьями «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность».

О том, что в Москве на основателей Cryptex заведено дело, СК сообщил 2 октября. Помимо криптобиржи, они также создали анонимную платежную систему UAPS. По данным следствия, главные клиенты данных сервисов — киберпреступники и хакеры.

Следователи утверждают, что за 2023 год оборот преступного сообщества составил 112 млрд рублей, а доход от незаконной деятельности — 3,7 млрд рублей.

26 сентября сообщалось, что Минфин США ввел санкции против Cryptex и их администратора, которым, как утверждают американские власти, является гражданин РФ по имени Сергей Иванов. Минюст Штатов утверждает, что Иванов отмывал деньги через криптовалюту.

Ранее осужденный на 25 лет основатель криптобиржи FTX попросил нового разбирательства.