Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При обысках по делу основателей биржи Cryptex нашли вертолет и пачки купюр

СК РФ нашел пачки денег и вертолет при обыске по делу основателей биржи Cryptex

Российские следователи провели обыски у фигурантов уголовного дела, возбужденного против основателей криптовалютной биржи Cryptex, и обнаружили у них пачки крупных купюр, вертолет и электромобиль Tesla Сybertruck. Видео с места событий опубликовал Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

В рамках мероприятий по разгрому преступной организации в 14 субъектах РФ было проведено 148 обысков. В Москву отправили 96 фигурантов дела. Им вменяются преступления, предусмотренные статьями «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность».

О том, что в Москве на основателей Cryptex заведено дело, СК сообщил 2 октября. Помимо криптобиржи, они также создали анонимную платежную систему UAPS. По данным следствия, главные клиенты данных сервисов — киберпреступники и хакеры.

Следователи утверждают, что за 2023 год оборот преступного сообщества составил 112 млрд рублей, а доход от незаконной деятельности — 3,7 млрд рублей.

26 сентября сообщалось, что Минфин США ввел санкции против Cryptex и их администратора, которым, как утверждают американские власти, является гражданин РФ по имени Сергей Иванов. Минюст Штатов утверждает, что Иванов отмывал деньги через криптовалюту.

Ранее осужденный на 25 лет основатель криптобиржи FTX попросил нового разбирательства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами