Неизвестный разгромил церковную лавку на территории храма Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя. На данный момент неизвестно, зачем он решил разгромить лавку.

Это не первый резонансный случай нарушения порядка в церкви в Москве. 19 июня следственное управление СК РФ по Москве заявило, что накануне в храме на юго-западе города неизвестный житель российской столицы подошел к поминальному столу и задул стоявшие на нем свечи. У него был сообщник, который снимал происходящее на камеру.

Позже сообщалось, что молодого человека, демонстративно задувшего свечи, отправили на принудительное психиатрическое лечение. Выяснилось, что нарушитель является гражданином Таджикистана.

Ранее москвичка перекрестилась и украла икону из храма в центре столицы.