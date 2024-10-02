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В Саратове курьера мошенников посадили на 5 лет за хищение у пенсионерки 2,9 млн рублей

В Саратовской области курьер мошенников получил 5 лет колонии

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Ilya Naymushin/Reuters

В Саратове вынесли приговор 31-летнему жителю Воронежа, который работал на телефонных мошенников и оставил без денег и квартиры пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Как удалось установить и доказать следствию, 31-летний житель Воронежа подрабатывал курьером у мошенников. Аферисты запугали пенсионерку из Саратова и убедили ее продать квартиру и передать деньги обвиняемому.

Пожилая женщина сняла со счета 2,9 млн рублей, полученные от продажи недвижимости, и отдала их курьеру. Пособника мошенников удалось задержать, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Личности остальных участников преступной группы мошенников устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Тульской области 72-летняя пенсионерка отдала мошенникам более 15 млн рублей после звонка «начальника». Россиянка поверила аферисту и связалась с его коллегой, который убедил ее, что с ее счетов якобы финансируются террористические организации на Украине. Злоумышленники убедили женщину обналичить и перевести все свои накопления на «безопасный счет» якобы ради сохранности.

Ранее в Саратове подросток помогал мошенникам похищать деньги у пенсионерок.

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