Раскрыты причины очередного переноса пуска ракет «Союз-5»

С очередным переносом пуска ракеты «Союз-5» общий срок откладывания составил три года. Это связано с тем, что в отрасли нет средств на все работы, которые необходимы для проверки ракеты, объяснил НСН действительный член Российской академии космонавтики (РАК) имени Циолковского Александр Железняков.

«Не все вопросы еще проработаны, отработаны, поэтому нужно откладывать. Техническая неготовность ракеты, проще говоря», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что график уже несколько раз изменялся из-за недофинансирования этого вида работ — это вынужденная мера.

Говоря о ракете «Союз-5», Железняков отметил, что она может использоваться для российской орбитальной станции и для полетов к Луне. Это следующий этап после «Союза-2», необходимый для развития космонавтики, подчеркнул эксперт.

Напомним, сегодня стало известно, что новую ракету-носитель «Союз-5» впервые запустят в космос не в 2025, а в 2026 году. Сейчас объект находится на стадии разработки. Речь идет о «двухступенчатой ракете-носителе среднего класса, которую планируют запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта. Она может вывести на орбиту груз весом до 17 тонн.

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