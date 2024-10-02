Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыты причины очередного переноса пуска ракет «Союз-5»

Член РАК Железняков: пуск ракеты Собз-5 в РФ отложили из-за отсутствия средств

close
Пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»

С очередным переносом пуска ракеты «Союз-5» общий срок откладывания составил три года. Это связано с тем, что в отрасли нет средств на все работы, которые необходимы для проверки ракеты, объяснил НСН действительный член Российской академии космонавтики (РАК) имени Циолковского Александр Железняков.

«Не все вопросы еще проработаны, отработаны, поэтому нужно откладывать. Техническая неготовность ракеты, проще говоря», — пояснил эксперт.
Он напомнил, что график уже несколько раз изменялся из-за недофинансирования этого вида работ — это вынужденная мера.
Говоря о ракете «Союз-5», Железняков отметил, что она может использоваться для российской орбитальной станции и для полетов к Луне. Это следующий этап после «Союза-2», необходимый для развития космонавтики, подчеркнул эксперт.

Напомним, сегодня стало известно, что новую ракету-носитель «Союз-5» впервые запустят в космос не в 2025, а в 2026 году. Сейчас объект находится на стадии разработки. Речь идет о «двухступенчатой ракете-носителе среднего класса, которую планируют запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта. Она может вывести на орбиту груз весом до 17 тонн.

Российские ученые разработали прототипы двигателей для полетов в дальний космос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами