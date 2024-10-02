Россиянам перечислили самые живописные места для проведения свадьбы внутри страны

Одни из самых живописных локаций для проведения свадеб в России расположены в Санкт-Петербурге, к ним относятся Екатерининский, Константиновский и Павловский дворцы, Летний сад и Парк Александрия. Об этом «Пятому каналу» рассказал основатель агентства по организации концептуальных мероприятий TOBELOVE Agency Александр Белов.

«Анализируя свадебные проекты последних лет, можно заметить, что для проведения торжеств все чаще выбирают места, где раньше свадьбы либо проводились редко, либо не проводились вообще», — подчеркнул эксперт.

По его словам, красивые места для торжества можно найти и в Калининграде, например, средневековый замок «Нессельбек» и Бранденбургские ворота. На Алтае свадьбу можно отпраздновать возле Телецкого озера, на берегу Катуни или всесезонном курорте Манжерок, который находится в 36 километрах езды от аэропорта Горно-Алтайска. Белов также отметил озеро Байкал, Домбай в Карачаево-Черкесской Республике и Токаревский маяк, Русский мост, набережную Цесаревича и бухту Золотой Рок во Владивостоке.

Исследование Купер и компании онлайн-исследований «ОнИн», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru» до этого показало, что у каждой второй пары (52%) свадьба прошла в формате росписи и ужина, у 35% — росписи и банкета с большим числом приглашенных гостей, а 13% провели роспись без праздничного застолья.

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