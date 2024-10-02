Спецназ ликвидировал нарколабораторию в Московской области

В Московской области сотрудники Росгвардии при поддержке ОМОНа «Меч» задержали подозреваемых в организации лаборатории по изготовлению запрещенных веществ на территории области. Об этом сообщает lenta.ru.

Как установили правоохранители, двое уроженцев Якутска арендовали в Подольском городском округе дом, где обустроили нарколабораторию. Они изготавливали запрещенное вещество, которое планировали распространять в Москве, области и других регионах.

При обыске силовики изъяли прекурсоры и более двух килограммов наркотика. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела.

До этого в Ленинградской области полицейские приехали спасать застрявшего в гараже мужчину и нашли там нарколабораторию.

Ранее тюменские полицейские накрыли нарколабораторию и изъяли более 20 кг мефедрона.