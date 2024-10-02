Синоптик оценил вероятность песчаных бурь в Москве

В некоторых российских регионах продолжатся песчаные бури, однако сообщения о том, что они придут в Москву и Московскую область не соответствуют действительности, заверил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с 360.ru он назвал такие прогнозы «недоразумением».

Синоптической ситуации, при которой в Москве и Подмосковье могут начаться песчаные бури, не ожидается, подчеркнул метеоролог. При этом в Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областях это природное явление продолжается не первый день, так как там много песчаных почв. По мнению Шувалова, из-за этого и появились прогнозы об их приходе в столичный регион.

«Кто-то подумал, что это может по ведущим потокам прийти в Москву. Ничего этого не произойдет», — заверил синоптик.

Напомним, директор Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов накануне сообщил, что до Москвы дойдут не сами песчаные бури, а частицы пыли из них. Речь идет о распыленных мелкодисперсных частицах, которые могут негативно влиять на органы дыхания.

Россиянам ранее показали снимки пыльной бури, накрывшей южные регионы России.