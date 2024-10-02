Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик оценил вероятность песчаных бурь в Москве

Синоптик Шувалов оценил правдивость сообщений о песчаных бурях в Москве

close
Tingshu Wang/Reuters

В некоторых российских регионах продолжатся песчаные бури, однако сообщения о том, что они придут в Москву и Московскую область не соответствуют действительности, заверил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с 360.ru он назвал такие прогнозы «недоразумением».

Синоптической ситуации, при которой в Москве и Подмосковье могут начаться песчаные бури, не ожидается, подчеркнул метеоролог. При этом в Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областях это природное явление продолжается не первый день, так как там много песчаных почв. По мнению Шувалова, из-за этого и появились прогнозы об их приходе в столичный регион.

«Кто-то подумал, что это может по ведущим потокам прийти в Москву. Ничего этого не произойдет», — заверил синоптик.

Напомним, директор Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов накануне сообщил, что до Москвы дойдут не сами песчаные бури, а частицы пыли из них. Речь идет о распыленных мелкодисперсных частицах, которые могут негативно влиять на органы дыхания.

Россиянам ранее показали снимки пыльной бури, накрывшей южные регионы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами