Двое детей пострадали при обрушении потолка в российской школе

В Северной Осетии двое учеников девятого и восьмого классов получили сотрясение мозга при обрушении потолка в школе села Камбилеевское. Подробности приводит Telegram-канал Mash Gor.

«Сегодня потолок в коридоре на втором этаже рухнул на головы учеников», — говорится в сообщении.

Пострадавших увезли в больницу, у обоих констатировали сотрясение мозга, им оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент их уже вернули домой.

До этого в Екатеринбурге ученику пятого класса сломали руку на перемене в школе. На кадрах, опубликованных источником, рука ребенка была неестественно изогнута. В учебном заведении проходит служебное расследование, устанавливаются обстоятельства ЧП.

Тем временем в Челябинске Следственное управление СК РФ начало проверку после инцидента в одной из школ Металлургического района, где конфликт родителя ученика с учительницей математики закончился госпитализацией последней.

Ранее мужчину с ружьем заметили в московской школе.