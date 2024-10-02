Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двое детей пострадали при обрушении потолка в российской школе

В Северной Осетии двое детей пострадали при обрушении потолка в школе

close
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Северной Осетии двое учеников девятого и восьмого классов получили сотрясение мозга при обрушении потолка в школе села Камбилеевское. Подробности приводит Telegram-канал Mash Gor.

«Сегодня потолок в коридоре на втором этаже рухнул на головы учеников», — говорится в сообщении.

Пострадавших увезли в больницу, у обоих констатировали сотрясение мозга, им оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент их уже вернули домой.

До этого в Екатеринбурге ученику пятого класса сломали руку на перемене в школе. На кадрах, опубликованных источником, рука ребенка была неестественно изогнута. В учебном заведении проходит служебное расследование, устанавливаются обстоятельства ЧП.

Тем временем в Челябинске Следственное управление СК РФ начало проверку после инцидента в одной из школ Металлургического района, где конфликт родителя ученика с учительницей математики закончился госпитализацией последней.

Ранее мужчину с ружьем заметили в московской школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами