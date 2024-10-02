Рыбный рынок в Митино присоединился к программе «Миллион призов»

Рыбный рынок в Митино «Москва – на волне» присоединился к городской программе лояльности «Миллион призов», сообщается на сайте mos.ru.

Это уже второй рыбный рынок в Москве. Первый находится в районе Косино-Ухтомский.

Москвичи могут приобрести на рынке свежую рыбу и морепродукты, а также посетить кафе и рестораны.

Пользователи сайта «Миллион призов» и участники городских проектов «Активных гражданин», «Город идей» и других смогут получить баллами 10% от стоимости покупок (но не более 5 тыс. баллов в месяц на каждом из рынков).

Получить баллы можно во время покупки с помощью QR-кода на сайте программы. Баллы начисляются сразу после покупки.

Обменять городские баллы можно на товары и услуги более чем 400 организаций-партнеров. Также баллы можно отправить на благотворительные проекты.