Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рыбный рынок в Митино присоединился к программе «Миллион призов»

Москвичи смогут получать городские баллы за покупки на рыбном рынке в Митино

close
В.Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Рыбный рынок в Митино «Москва – на волне» присоединился к городской программе лояльности «Миллион призов», сообщается на сайте mos.ru.

Это уже второй рыбный рынок в Москве. Первый находится в районе Косино-Ухтомский.

Москвичи могут приобрести на рынке свежую рыбу и морепродукты, а также посетить кафе и рестораны.

Пользователи сайта «Миллион призов» и участники городских проектов «Активных гражданин», «Город идей» и других смогут получить баллами 10% от стоимости покупок (но не более 5 тыс. баллов в месяц на каждом из рынков).

Получить баллы можно во время покупки с помощью QR-кода на сайте программы. Баллы начисляются сразу после покупки.

Обменять городские баллы можно на товары и услуги более чем 400 организаций-партнеров. Также баллы можно отправить на благотворительные проекты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами