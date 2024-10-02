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Врач раскрыла, стоит ли полностью отказываться от сахара

Врач Павлюк: сахар должен составлять не более 10% от рациона

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Нельзя утверждать, что от сахара нужно отказываться полностью, однако его потребление необходимо ограничить. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-диетолог Наталья Павлюк.

Она привела рекомендации научных организаций, согласно которым сахар должен составлять не более 10% от общего рациона, а в идеале — до 5%. К примеру, если в день человек потребляет две тысячи калорий, то 10% — это 200 калорий, что эквивалентно 50 граммам углеводов.

«Получается, что двадцать пять граммов — это более желаемая цель. Сюда относится и сахар, который за день поступает в наш рацион. В хлебе и кетчупе содержится сахар. Иногда его добавляют в печенье и соки», — отметила Павлюк.

Она добавила, что полноценной здоровой альтернативы сахару не существует. Специалист советует употреблять фрукты и ягоды. После них по степени вредности идут сухофрукты и соки.

Нутрициолог Ирина Никулина до этого говорила, что побороть тягу к сладкому можно с помощью здоровых десертов, таких как свежие фрукты, орехи или цельнозерновой хлеб с ломтиком авокадо.

К основным причинам тяги к сладким продуктам специалист отнесла стресс, недосып, а также недостаток определенных элементов питания. Кроме того, по ее словам, нередко причина кроется в недостатке магния.

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