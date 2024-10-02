В Приморье мужчина бросился с пистолетом на сына

Во Владивостоке правоохранители разбираются в обстоятельствах семейного конфликта в квартире Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в доме по улице Нейбута. Судя по кадрам видео, размещенного «ВОСТОК-МЕДИА» в Telegram-канале, мужчина с оружием угрожал взрослому сыну, а женщина, которая находилась рядом, пыталась это остановить и попутно звала на помощь.

В полиции пояснили, что конфликт возник между 52-летним мужчиной и его 22-летним сыном. Старшего мужчину задержали и доставили в отделение полиции. У него изъяли пневматический пистолет, который тот использовал для запугивания. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого в Нижегородской области мужчина по неосторожности выстрелил в жену во время охоты.

Ранее в Ленобласти в лесу пенсионерка выстрелила в пожилую женщину из-за грибов.