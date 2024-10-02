Россиян предупредили о новых сложностях при перелете в Дубай

Россияне станут дольше лететь до ОАЭ — продолжительность авиарейсов в популярную страну из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке увеличится. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В частности, время полета из Москвы в Дубай увеличится на 2,5 часа — вместо 5,5 часа полет займет восемь часов. В пресс-службе «Уральских авиалиний» отметили, что рейсы из Москвы и Екатеринбурга в ОАЭ будут летать по маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман. При этом, по предварительным данным, рейс из Москвы потребует дозаправки в Душанбе.

Авиакомпания «Аэрофлот» в связи с закрытием воздушного пространства Ирана отменила запланированный на 2 октября рейс SU524/525 Москва — Дубай — Москва. Пассажиры отправятся рейсом SU520/521 в обход Ирана. Авиакомпания «Россия» также сообщила, что два запланированных на 2 октября рейса совершат перелет в аэропорт Аль-Мактум в ОАЭ в обход воздушного пространства Израиля.

Ранее сообщалось, что пассажирка рейса в Тель-Авив видела бомбардировку Израиля из окна самолета.