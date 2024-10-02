Член Общественной палаты РФ заявил о возможной блокировке платформы Discord

Роскомнадзор может заблокировать американскую онлайн-платформу Discord на территории РФ, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

«Платформа Discord плотно ассоциируется с геймерами. Казалось бы, какие проблемы могут возникнуть у сервиса, ориентированного на игроков? Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Мессенджер — яркий пример цифровой угрозы для детской аудитории в интернете», — сказал Александр Малькевич.

Главной проблемой площадки он назвал модерацию.

Роскомнадзор уже направил администрации Discord Inc требования удалить в общей сложности 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), пронаркотический контент, отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что часть из них до сих пор остается доступной.

Накануне суд оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей по делу о неудалении запрещенной информации, напомнил Малькевич.

Также он указал на то, что платформа так и не выполнила требований российского законодательства, которые касаются «приземления».

«Но это еще не все. В июне 2022 года выяснилось, что хакеры начали использовать популярные у подростков каналы на Discord, чтобы предлагать им распространять вредоносные программы. В августе 2022 года Лига безопасного интернета обнаружила, что через чаты в Discord распространялись ложные сообщения о минировании школ и детских садов в России, с целью сорвать начало учебного года», — констатировал депутат.

По его мнению, благоприятную среду для преступников создает анонимность сообщества.

«Discord дает предостаточно поводов для блокировки. И если его в итоге заблокируют в России, не велика потеря. Ведь у нас развитая ИТ-отрасль, есть достойные отечественные аналоги многим западным онлайн-платформам: VK Teams, VK Мессенджер и ТамТам. А если чего пока нет, я не сомневаюсь, что наши разработчики быстро создадут достойную альтернативу», — заключил Малькевич.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовал от мессенджера Discord удалить 947 противоправных материалов.