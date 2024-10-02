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Россиянам дали советы по планированию в предстоящую шестидневную рабочую неделю

Карьерный эксперт Чукина: в шестидневную рабочую неделю нужно планировать время

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Orathai Mayoeh/Shutterstock/FOTODOM

В предстоящую шестидневную рабочую неделю россиянам нужно обратить внимание на планирование и организацию дел. Важно сохранить продуктивность и отнестись к дополнительному рабочему дню как к возможности сделать важные дела без спешки, посоветовала в беседе с RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина.

Для планирования дел специалист порекомендовала использовать планировщики и приложения, которые позволят управлять задачами и временем. К более длительной рабочей неделе нужно отнестись положительно, найти в ней плюсы, чтобы поддержать рабочий настрой, считает Чукина.

«Если коллеги решили воспользоваться длинной рабочей неделей, чтобы нагрузить вас большим количеством задач, не забывайте выстроить личные и профессиональные границы», — подчеркнула эксперт.

Она также порекомендовала предоставить руководству план задач, которые будут выполнены в дополнительное время, и не бояться отказываться от чего-то в случае перегруза.

Также Чукина порекомендовала включить в рабочий день перерывы по 15 минут, чтобы восстановиться физически и эмоционально. Важно не забывать про восьмичасовой сон, гулять и отдыхать, заключила она.

Напомним, россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября. На работу нужно будет выйти в субботу из-за переноса выходного дня на 30 апреля, при этом этот рабочий день будет сокращенным. Ноябрь принесет два выходных в связи с празднованием Дня народного единства, который выпадает на 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник).

Ранее россиянам рассказали, как пережить предстоящую шестидневную рабочую неделю.

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