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Раскрыт топ регионов-лидеров по числу вакансий с окладами выше 100 тыс. рублей

RT: составлен рейтинг регионов по числу вакансий с окладом от 100 тыс. рублей

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Топ регионов – лидеров по количеству вакансий с окладами выше 100 тыс. рублей возглавляет Москва (25%). Второе место заняла Московская область (13%), замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (10%), сообщает RT со ссылкой на данные аналитиков.

В пятерку регионов с самым большим количеством вакансий с окладами от 100 тыс. рублей вошли также Свердловская область и Краснодарский край (по 3%).

Интересно, что работникам без опыта зарплату выше 100 тыс. рублей готовы предложить в основном московские компании. Это связано с частой публикацией вакансий, на которых уровень зарплаты зависит от работы – к примеру, от количества заключенных сделок.

Что касается отраслей с высокими окладами, то 13% предложений затрагивают сферы транспорта и логистики, а на третьем месте находится торговля (12%). Далее следуют строительство (10%) и сфера услуг (8%). Так, к примеру, в Московской области зарплату от 100 тыс. рублей чаще предлагают специалистам транспорта и логистики, а также производства, агропрома, торговли и других.

Исследование экспертов сервиса «Работа.ру» подготовлено на основе анализа более 150 тыс. вакансий в разных регионах страны.

До этого исследователи выяснили, что средняя зарплата от 150 тыс. рублей фиксировалась в двух российских регионах – на Чукотке и в Магаданской области. Также к отметке в 150 тыс. рублей показатель зарплат приблизился в Ямало-Ненецком автономном округе (149,95 тыс. рублей) и в Москве (146,2 тыс. рублей).

Ранее стало известно о планах каждой второй компании в России повысить зарплаты.

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