В США мужчине пришлось пройти почти 50 км из-за последствий урагана ради свадьбы дочери

В США мужчина преодолел около 50 км пешком по разрушенной ураганом округе, чтобы провести дочь к алтарю, сообщает New York Post.

Дэвид Джонс из Южной Каролины был приглашен на свадьбу своей дочери в Джонсон-Сити, штат Теннеси, и должен был доехать до туда за два часа, но из-за последствий урагана «Хелен» шоссе оказалось перекрыто.

Тогда мужчина вспомнил свой опыт марафонца и проделал оставшийся путь в ночное время на ногах. Дорогу перед собой американец освещал с помощью телефонного фонарика и потратил пять с половиной часов, чтобы вовремя добраться до церкви, где проходила церемония.

«Это [было] просто ужасно. Я могу много рассказать вам о грязи и завалах, как мне приходилось взбираться на кучи обломков старых заборов и огромных деревьев высотой в шесть-семь футов, а [вокруг] было запутанное месиво, тупиковые дороги и все такое прочее», — вспоминает мужчина.

Однако самой трудной частью его пути стал момент, когда американец застрял по колено в грязи, и был спасен бригадой, расчищавшей дорогу с помощью тяжелой техники. В грязи он потерял ботинок, который позже пришлось доставать, чтобы продолжить путешествие.

Затем мужчина добыл светоотражающий указатель, потому что опасался был незамеченным проносящимися мимо машинами, и подарил его своей дочери Элизабет и ее мужу в память о длинной дороге на их свадьбу.

Позже Элизабет призналась, что до церемонии не знала, через что пришлось пройти ее отцу, и назвала его героем. Тот в свою очередь заявил, что поступил так, как поступил бы любой другой отец.

Ранее в Индонезии невесте после побега жениха пришлось выйти замуж за его отца.