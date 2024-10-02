В Госдуму внесли пять законопроектов о миграции

В Государственную думу внесено пять законопроектов, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты, глава комиссии палаты парламента по вопросу миграционной политики Ирина Яровая, передает ТАСС.

По ее словам, эти законопроекты серьезным образом повышают статус противодействия нелегальной миграции. Сейчас над законодателями стоит задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые незаконные действия, которые наносят вред общественным и государственным интересам, подчеркнула Яровая.

До этого сообщалось, что 1 октября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о лишении имущества за организацию нелегальной миграции. Конфискация имущества будет производиться в случае, если будет доказано, что преступление совершено из корыстных побуждений. У организаторов нелегальной миграции будут изыматься денежные средства, ценности и иное имущество, полученное в качестве «награды» за совершение преступления от «клиентов».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не вводить «бабушек в блуд» с мигрантами.