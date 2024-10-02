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В ГД РФ внесли проект о повышении штрафов за фиктивную регистрацию иностранцев

Госдума РФ рассмотрит проект о штрафах до 60 млн рублей за фиктивную регистрацию

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Максим Блинов/РИА Новости

Законопроект о штрафах в размере до 60 млн рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан внесли на рассмотрение в Государственную думу РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, авторами инициативы выступили спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин и лидеры всех представленных в законодательном органе фракций. Также в разработке документа приняли участие ряд других депутатов ГД РФ.

«Законопроектом предлагается установить для юридических лиц повышенные меры ответственности за подделку документа <…> в целях организации незаконной миграции», — говорится в пояснительной записке.

В тексте уточняется, что речь идет об оформлении для иностранных граждан фиктивных документов с целью нарушения установленных правил въезда в страну и действующих требований в рамках миграционного учета. То же касается незаконного осуществления трудовой деятельности на территории РФ и иных деяний.

Как отметили авторы инициативы, за совершение подобного правонарушения юридические лица должны привлекаться к ответственности в виде штрафа в размере от 5 млн до 10 млн рублей с конфискацией имущества. При этом за повторное нарушение депутаты предложили наказывать штрафом в размере от 10 млн до 60 млн рублей, который также будет сопровождаться конфискацией имущества.

Ранее Володин призвал не вводить российских «бабушек в блуд» фиктивными браками с мигрантами.

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