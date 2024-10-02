Суд продлил арест курьеру, которая забрала деньги у певицы Долиной

Курьеру Анжеле Цырульниковой, забравшей деньги у певицы Ларисы Долиной, продлили срок содержания под стражей. Об этом, ссылаясь на решение Таганского суда Москвы, сообщает РИА Новости.

Суд пошел навстречу ходатайству следствия о продлении Цырульниковой меры пресечения в виде содержания в СИЗО.

10 сентября Цырульникова подала в суд апелляционную жалобу с просьбой отпустить ее из следственного изолятора, так как ее дочь нуждается в операции.

14 августа стало известно, что Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Затем в квартиру пытались попасть «новые собственники», но их не пустила охрана. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

Ранее Лариса Долина рассказала о своем самочувствии после обмана мошенниками.