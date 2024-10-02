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Собчак не исключила, что ее не простят за помощь жителям Белгородской и Курской областей

Собчак заявила, что ее могут не простить за помощь белгородцам и курянам

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выразила мнение, что ее могут не простить за помощь жителям Белгородской и Курской областей. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам знаменитости, с окончанием украинского конфликта «ничто не станет как прежде».

«Ни мир, ни связи, ни законы, ни цены, ни единство вчерашних приятелей-товарищей», — пояснила она.

Собчак также заявила, что «связи останутся разрушенными не только между русскими и украинцами, но и между русскими и русскими». Она считает, что «никто никого быстро не простит» и «ничего не забудет».

«Кто-то может и меня не простит за помощь курянам и белгородцам, не удивлюсь», — добавила журналистка.

6 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова завершить проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, когда сумеет добиться своих целей.

Он отметил, что следствием завершения СВО должно стать построение новой архитектуры безопасности на континенте. При этом какие-либо конкретные сроки окончания спецоперации представитель Кремля назвать отказался, уточнив, что «лучше быстрее, чем медленнее».

Ранее российский генерал назвал 2024 год решающим в украинском конфликте.

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