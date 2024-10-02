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На Камчатке началась трудоемкая операция по спасению косаток, застрявших на мели

МЧС, полиция и жители помогают группе косаток, застрявшей на мели на Камчатке

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Depositphotos

На Камчатке началась операция по спасению четырех косаток, оказавшихся на мели в лимане у села Устьевое Соболевского района. Как сообщил ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев, млекопитающих поливают водой вручную.

«Единственный способ помочь животным сейчас — это поливать их водой вручную. Техника туда подойти не может, но в спасении участвуют все — спасатели, сотрудники ГИМС, волонтеры и даже полицейские. Ждем, когда подойдет вода, хотя сегодня уровень прилива на 10 см меньше, чем вчера», — отметил чиновник. Он добавил, что в реке Большая Воровская прогнозируется подъем воды, возможно, это повлияет на ситуацию с уровнем воды в лимане.

Он добавил, что все косатки живы, несмотря на ранее поступившую информацию. Из-за большого веса животных вручную оттащить их в море не удается.

Косатки относятся к китообразным из семейства дельфиновых парвотряда зубатых китов. Род представлен единственным видом. Косатки признаны самыми крупными представителями своего семейства, и это единственный среди современных китообразных настоящий хищник, преследующий теплокровных животных.

Косатка распространена практически по всему Мировому океану, встречаясь как вблизи берегов, так и в открытых водах, но придерживается в основном 800 км прибрежной полосы. В ареал не входят Черное, Азовское, Восточно-Сибирское и море Лаптевых. В тропиках она встречается реже, чем в холодных и умеренных водах. В России — обычно у Курильской гряды, Командорских островов и вообще у Камчатки — чаще всего встречаются в Авачинском заливе, у мыса Зеленый.

Ранее в Арктике кит запутался в сетях.

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