Член делегации РФ отметил экипаж севшего в Минводах самолета

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил действия экипажа самолета с российской делегацией, который сел в Минеральных Водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обстановка напряженная, экипаж действовал профессионально, спасибо… Приземлились в России, в Минводах», — сказал Дегтярев.

Накануне вечером летевший в Катар самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко развернулся и сел в Минеральных Водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана. Специальный борт, на котором находились Чернышенко, Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19:00 мск. Приземление в катарской столице Дохе ожидалось ориентировочно в 00:30 мск. Делегация направлялась туда для участия в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии, который пройдет с 2 по 3 октября.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России назвали эскалацию на Ближнем Востоке провалом администрации президента США Джо Байдена.