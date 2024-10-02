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СМИ рассказали о последних днях погибшего экс-министра ЛНР

Mash: погибший экс-министр ЛНР Завизенов полторы недели находился в запое

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Найденный мертвым в Подмосковье экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики (ЛНР) Константин Завизенов в последнее время злоупотреблял алкоголем. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным информационного ресурса, 50-летний чиновник находился в запое полторы недели. Как рассказал сын Завизенова, он нашел на столе записку и алкоголь, а затем услышал звук выстрела. Рядом с телом экс-министра топлива нашли ружье.

Вечером 1 октября Mash сообщал, что в Московской области был найден мертвым 50-летний экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. По его информации, тело мужчины обнаружили на территории его загородного дома в Истринском районе. Предполагается, что бывший чиновник покончил с собой. В доме находился его несовершеннолетний сын. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Завизенов родился в 1974 году в Перми. Он являлся выпускником Пермского государственного технического университета.

В 2000-х Завизенов занимал должности в инвестиционных департаментах министерства энергетики, министерства промышленности и энергетики, а также в концерне «Росэнергоатом». С 2010 по 2016 год он возглавлял управление рисками в компании «Интер РАО ЕЭС». В 2022 году Завизенова назначили на должность министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. В прошлом году он ушел с этого поста.

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