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Фигурант дела сотрудника РЖД Демченко о терроризме частично признал вину

Обвиняемый по делу о терроризме сотрудника РЖД Демченко частично признал вину

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Проходящий по уголовному делу участника террористической организации, сотрудника РЖД Алексея Демченко, частично признал вину. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщает ТАСС.

В документах говорится, что подследственный признал вину частично, так как он настаивает на своей непричастности к приготовлению террористического акта и утверждает, что ничего не знал о готовящемся преступлении и никак ему не способствовал.

В деле также указано, что подследственный имеет прочные семейные связи, страдает рядом хронических заболеваний и не оказывал сопротивления при задержании.

27 сентября сообщалось, что следствие ищет сообщников обвиняемого в терроризме специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД) Алексея Демченко.

Демченко обвинили в участии в террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в России). Уголовное дело в его отношении было возбуждено 22 июня. Его завели по факту приготовления неустановленными лицами из числа участников организации к совершению терактов на территории РФ.

Ранее ФСБ задержала жительницу Хабаровска по подозрению в оправдании терроризма.

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