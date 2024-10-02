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Рейс из Москвы в Дубай вернулся в аэропорт вылета

Самолет российской авиакомпании, выполнявший рейс из Москвы в Дубай, вернулся

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Cамолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Дубай, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после указания Росавиации о приостановке полетов над Ираком, Ираном и Израилем. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.

«В связи с указанием Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством ряда государств рейс S7 3773 по маршруту Москва (Домодедово) — Дубай (Международный аэропорт Аль-Мактум) возвращается в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба отметила, что рейс S7 5785 из Новосибирска в Дубай, запланированный на 2 октября, предварительно задержан до 15:00 по местному времени. Представители S7 будут работать с пассажирами в аэропорту.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям избегать полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака до особого распоряжения из-за угрозы безопасности гражданской авиации.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив.

В Израиле пообещали ответить на иранскую ракетную атаку. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что власти будут защищать своих граждан. Он подчеркнул, что у обстрела будут последствия, и у израильских военных есть планы на этот счет.

Ранее в Минобороны Британии заявили, что участвовали в отражении ракетного удара Ирана.

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