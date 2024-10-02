Шеф-повар раскрыл лайфхаки, как правильно заварить чай из ягод, чтобы сохранить витамины

Чай из сезонных ягод — это не только ароматный и вкусный напиток, но и источник микроэлементов и антиоксидантов. Плоды особенно богаты витамином С — то, что нужно осенью. Но для того, чтобы сохранить все полезные свойства ягод, важно правильно их заваривать. О том, как это делать, «Газете.Ru» рассказал Эламан Жаркынов, шеф-повар Sabbia в гастроквартале «Три вокзала. Депо».

«Для душистого чая лучше всего подходят свежие плоды. Причем готовить их нужно сразу: чем дольше ягоды лежат в холодильнике, тем больше питательных веществ теряют. Ингредиенты выбирайте и миксуйте по вкусу — это может быть земляника, малина, черника, смородина, облепиха, клюква, брусника или ежевика. Черная смородина, кстати, является рекордсменом среди ягод по содержанию витамина С. А в малине много салициловой кислоты — природного анальгетика, который помогает легче перенести простуду», — объяснил он.

Свежие плоды, однако, не всегда можно найти в магазине. Поэтому «готовить сани» нужно сейчас: с октября цены на ягоды вырастут, а ассортимент сократится, так что лучше заранее запастись ими и высушить. Так напиток будет согревать всю осень и зиму.

«Для ягодного чая оптимальна температура воды 80-90°C. Слишком горячая вода (свыше 95°C) разрушит органические соединения в плодах — и напиток будет не таким полезным. Заливайте ягоды ровно таким количеством воды, которое нужно по рецепту. Не стоит доливать воду во время или после настаивания — чай получится менее насыщенным. Добавьте в напиток не только ягоды: кислинку придаст лимон или апельсин, свежесть — мелисса, базилик и мята, а для пряного вкуса возьмите корицу, гвоздику и мускатный орех. Мед сделает чай слаще и поможет укрепить иммунитет. Но нужно помнить, что в кипятке он теряет витамины, так что добавляйте уже после заваривания, когда температура немного снизится», — сказал шеф-повар.

Лучше заваривать чай в стеклянных или керамических чайниках. Металлическая посуда может вступить в реакцию с органическими кислотами ягод и «забрать» их полезные вещества. А пластик придаст напитку посторонние запахи.

«Перед приготовлением чая тщательно промойте ингредиенты под прохладной водой. Это поможет смыть загрязнения без повреждения структуры плодов. В зависимости от сорта способ заваривания будет отличаться. Мягкие ягоды, вроде земляники или малины, можно сразу заливать горячей водой и настаивать. А более плотные, такие как клюква или брусника, лучше предварительно растолочь, чтобы они дали сок.

Для классического рецепта поместите в чайник пару столовых ложек ягод и залейте их 250 мл горячей воды. Накройте крышкой или тарелкой, чтобы сохранить тепло и аромат, и дайте настояться 7-10 минут. Не забывайте, что кипятить плоды нельзя.

Хотя чай ассоциируется с согревающим напитком, заварить его можно и в холодной воде. Этот способ позволяет максимально сохранить витамины, особенно если вы используете мягкие ягоды. Принцип прежний: добавьте в емкость ингредиенты в тех же пропорциях, только вместо горячей воды возьмите прохладную. Уберите в холодильник на 4-6 часов или на ночь», — резюмировал эксперт.

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