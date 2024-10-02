Эксперт рассказал, сможет ли ИИ заменить IT-профессии

IT-отрасль — одна из наиболее динамичных и чувствительных к изменениям в технологиях. Сможет ли ИИ полностью заменить IT-профессии, и какие роли будут оставаться важными, несмотря на автоматизацию, «Газете.Ru» рассказал EdTech-предприниматель Алексей Коледачкин.

На сегодняшний день ИИ уже может выполнять множество задач, которые раньше считались исключительно человеческими. К примеру, писать простой программный код, анализировать большие объемы данных, разрабатывать маркетинговые стратегии и даже диагностировать болезни. ИИ способен учиться на основе огромных массивов данных и совершенствоваться с каждым новым опытом.

Некоторые профессии в IT уже претерпели изменения или даже полностью были заменены ИИ.

«Поддержка клиентов. Чат-боты и автоматизированные системы поддержки заменяют людей на первичном уровне обслуживания. Они могут решать стандартные вопросы, предоставлять информацию и даже проводить базовые транзакции, что снижает необходимость в большом количестве сотрудников службы поддержки», — объяснил он.

Помимо этого, ИИ успешно выполняет рутинные операции с большими данными, такие как сортировка, фильтрация и базовая аналитика. Алгоритмы машинного обучения могут обрабатывать данные значительно быстрее и точнее, чем человек, что сокращает потребность в сотрудниках, выполняющих эти задачи вручную.

«В некоторых случаях ИИ уже может писать базовый код и решать задачи начального уровня разработки. Платформы с низким уровнем кода (low-code) и без кода (no-code) позволяют пользователям без глубоких технических знаний создавать простые приложения, что снижает спрос на программистов для рутинных задач», — сказал эксперт.

Несмотря на рост автоматизации и внедрение ИИ, есть области, где человеческий фактор остается незаменимым. В IT есть несколько профессий, которые сложно будет полностью автоматизировать.

«Это архитекторы систем и разработчики сложных решений. Проектирование высокоуровневых систем, интеграция разных технологий и управление сложными проектами требует творческого подхода и понимания множества факторов, которые ИИ пока не способен учитывать в полной мере», — добавил он.

Также, хотя автоматизация тестирования продолжает развиваться, тестировщики, работающие с критическими системами (например, в медицине или авиации), остаются незаменимыми. Именно человек способен оценить продукт с разных сторон, найти нестандартные ошибки и провести глубокий анализ безопасности и функциональности.

«ИИ может выявлять известные угрозы и анализировать данные, но вопросы, связанные с защитой информации, требуют стратегического мышления, креативности и понимания этики. Опытные специалисты по кибербезопасности остаются незаменимыми для разработки защитных механизмов, которые могут противостоять новым, неизвестным угрозам», — объяснил специалист.

Лидеры команд, менеджеры по продуктам и проектам должны учитывать множество факторов: от взаимодействия с клиентами до координации между командами разработчиков. Здесь важны человеческие навыки общения, эмоциональный интеллект и способность к стратегическому планированию, резюмировал он.

Ранее выяснилось, что большинство удаленщиков совмещают работу и путешествия.