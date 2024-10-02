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Лишь каждый третий россиянин регулярно проверяет сердце и сосуды

Сердце и сосуды регулярно проверяют только треть россиян

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Сегодня только каждый третий россиянин проходит регулярные и комплексные обследования сердца и сосудов. Это показало исследование группы компаний «НИЖФАРМ», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство случаев развития ишемической болезни сердца происходит на фоне повышенного давления (артериальная гипертензия). По данным Росстата почти каждый второй случай смерти в России связан с проблемами сердца и сосудов, а ведь по мнению экспертов, 8 из 10 преждевременных летальных исходов можно было бы предотвратить, вовремя обратившись к врачу.

«Результаты проведенного нами исследования «Барометр отношения россиян к своему здоровью» показали, что россияне в целом положительно относятся к профилактическим осмотрам. 63% опрошенных, как правило, их проходят. Тем не менее россияне пока не оказывают должного внимания обследованиям именно сердечно-сосудистой системы: только каждый третий (31%) респондент проходит регулярные комплексные чек-апы сердца и сосудов», — прокомментировал Роман Дулесов, вице-президент по направлению безрецептурных препаратов, группа компаний «НИЖФАРМ».

В целом исследование помогло выявить позитивный тренд в отношении россиян к превентивной медицине.

58% участников исследования считают, что скрининг важен и имеет смысл. 25% опрошенных отметили, что благодаря профилактическому медицинскому осмотру была вовремя обнаружена их проблема со здоровьем.

При этом среди причин отказа от профилактических осмотров опрошенные россияне отмечали отсутствие времени (24%) и незнание, какие профилактические осмотры нужны (21%). 23% респондентов уверены, что у них вовсе нет необходимости проходить профилактические осмотры.

Ранее выяснилось, что больше половины россиян испытывают хандру осенью.

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