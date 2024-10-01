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В Подмосковье нашли мертвым бывшего министра ЛНР

Mash: экс-министра энергетики ЛНР Завизенова нашли мертвым в Подмосковье

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В Московской области нашли мертвым 50-летнего экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики (ЛНР) Константина Завизенова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, тело мужчины обнаружили на территории его загородного дома в Истринском районе Подмосковья. Предварительно, бывший чиновник покончил с собой. В доме находился его несовершеннолетний сын. Также в здании были охотничьи ружья.

Завизенов родился в 1974 году в Перми. Он являлся выпускником Пермского государственного технического университета.

В 2000-х Завизенов занимал должности в инвестиционных департаментах министерства энергетики, министерства промышленности и энергетики, а также в концерне «Росэнергоатом». С 2010 по 2016 год он возглавлял управление рисками в компании «Интер РАО ЕЭС». В 2022 году Завизенова назначили на должность министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. В прошлом году он ушел с этого поста.

Ранее московский бизнесмен с арсеналом оружия устроил стрельбу у гостиницы в Санкт-Петербурге.

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