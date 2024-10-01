В Дагестане мать и двое детей серьезно пострадали в ДТП с пьяным водителем

В Дагестане произошла авария с участием пешеходов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на трассе «Карабудахкент – Нижний Дженгутай». По версии правоохранителей, 56-летний мужчина на иномарке выехал на встречную полосу, столкнулся с еще одним участником движения и съехал на обочину, где стояли женщина и дети шести и восьми лет.

В результате несовершеннолетних и их мать доставили в больницу. Медики оказали им всю необходимую помощь, но спасти пациентов не удалось.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего и личности участников автоаварии выясняются», – поделились в ведомстве.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Сотрудники ведомства организовали проверку, в рамках которой специалисты выяснят, соблюдались ли требования закона о безопасности дорожного движения.

«Прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», – сообщается в публикации.

В прокуратуре добавили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее пьяный водитель влетел в толпу людей в Кировской области.