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Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище

Композитора Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище 4 октября

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народного артиста России Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на окружение композитора.

«Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября», — сообщил источник.

Добрынина не стало 1 октября, композитору было 78 лет.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Прощай (со всех вокзалов поезда»), «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим. Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. В 1994 году создал группу «Доктор Шлягер». Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

В апреле 2024 года Добрынин, перенесший на тот момент несколько инсультов, признавался в беседе с aif.ru, что сильно устает и ему трудно разговаривать. Артист рассказал, что собирается на лечение в санаторий, чтобы чувствовать себя «более-менее адекватно».

Ранее Шуфутинский рассказал, как его вдохновлял Добрынин.

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