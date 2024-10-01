РАН заступилась за теорию Дарвина

Комиссия по лженауке при Экспертном совете Российской академии наук (РАН) заступилась за преподавание теории Дарвина в российских учебных заведениях. Обращение комиссии опубликовал телеканал RTVI.

Члены комиссии заявили, что вопрос вокруг теории Дарвина неправильно связывать только с предполагаемым происхождением человека от древних приматов.

«Человек имеет общего предка не только с шимпанзе, но и со всеми клеточными формами жизни на планете. Этот вопрос не является предметом спора среди профильных специалистов: биологов, антропологов и палеонтологов как в России, так и в мире. Этот вопрос также не является вопросом веры», — указано в заявлении комиссии.

В сентябре бывший премьер-министр Чеченской республики и экс-мэр Грозного Муслим Хучиев предложил министру просвещения России Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников. По его словам, она идет «вразрез религии».

Патриарх Кирилл заявил, что теория эволюции Чарльза Дарвина никогда не была фактором антирелигиозных аргументов, при этом сама эволюция свидетельствует о божественном замысле.

Ранее антрополог предложил запретить штаны в ответ на идею отказаться от теории Дарвина в школах.