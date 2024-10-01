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Самарские хирурги удалили трехлетней девочке двухкилограммовую опухоль

В Самаре врачи спасли ребенка с опухолью весом 2 кг

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Телеграм-канал Самарская областная детская клиническая больница Н.Н. Ивановой

В Самарской областной детской клинической больнице хирурги провели сложную операцию трехлетней девочке из Тольятти, ребенку удалили огромную опухоль. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Ребенок поступил в медицинское учреждение с жалобами на боль в области живота. В ходе обследования в брюшной полости трехлетней девочки было обнаружено новообразование внушительного размера. У маленькой пациентки была диагностирована липома — доброкачественное новообразование брюшной полости.

«В данном случае липома росла вместе с ребенком в забрюшинном пространстве и увеличивалась, медленно поддавливала органы брюшной полости», — рассказал заведующий хирургическим отделением детской больницы им. Н.Н. Ивановой Евгений Новоженов.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, его сложность заключалась в том, что в структуре опухоли проходили сосуды. Операция прошла успешно, липому полностью удалили.

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