Самарские хирурги удалили трехлетней девочке двухкилограммовую опухоль

В Самарской областной детской клинической больнице хирурги провели сложную операцию трехлетней девочке из Тольятти, ребенку удалили огромную опухоль. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Ребенок поступил в медицинское учреждение с жалобами на боль в области живота. В ходе обследования в брюшной полости трехлетней девочки было обнаружено новообразование внушительного размера. У маленькой пациентки была диагностирована липома — доброкачественное новообразование брюшной полости.

«В данном случае липома росла вместе с ребенком в забрюшинном пространстве и увеличивалась, медленно поддавливала органы брюшной полости», — рассказал заведующий хирургическим отделением детской больницы им. Н.Н. Ивановой Евгений Новоженов.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, его сложность заключалась в том, что в структуре опухоли проходили сосуды. Операция прошла успешно, липому полностью удалили.

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