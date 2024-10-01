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В Чувашии наказали родителей школьницы, сломавшей уличную статуэтку

В Чебоксарах нашли школьницу, отломавшую от пьедестала статуэтку

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Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов в Чебоксарах нашли школьницу, отломавшую от пьедестала статуэтку чувашской красавицы на Московской набережной. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Чувашии.

«По результатам проведенной проверки сотрудники четвертого городского отдела полиции установили, что статуэтку сломала 12-летняя школьница», — говорится в сообщении.

Родители школьницы были привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В настоящее время фигурка чувашской красавицы находится в Санкт-Петербурге на реставрации. Шесть фигурок героев чувашского эпоса установили в видовых точках Чебоксар к 555-летию города в середине сентября. Через несколько дней одна из фигурок была оторвана от пьедестала.

В Чебоксарах ранее автовладелец напал с пистолетом на прохожего, потому что ему не понравилось, как тот смотрел на его автомобиль. 42-летнего мужчину будут судить за хулиганство с использованием оружия.

Ранее в Чебоксарах мужчина с осколком бутылки устроил погром в магазине.

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