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Житель Челябинска выиграл два миллиона рублей в лотерею

Житель Челябинска купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл два миллиона

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Depositphotos

Житель Челябинской области купил лотерейный билет за 100 рублей и стал миллионером. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на данные «Столото».

По данным источника, в общей сложности россиянин получил два миллиона рублей. Мужчина рассказал, что приобрел выигрышный билет незадолго до розыгрыша.

На данный момент победитель лотереи все еще не обратился для получения своего выигрыша.

Незадолго до этого сообщалось, что восемь жителей регионов РФ стали победителями лотереи, выиграв денежный приз в размере двух млн рублей каждый.

По информации журналистов, люди еще не знают о своем выигрыше. В связи с этим в регионах, где проживают победители, объявили об их поиске.

30 сентября газета kp.ru написала о жителе Нижегородской области, который выиграл в лотерею два млн рублей и не пришел за денежным призом.

Ранее россиянин выиграл 17 млн рублей в лотерею и не забрал деньги.

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