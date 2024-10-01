Россиянам рассказали, как правильно планировать время при шестидневке

Чтобы легко преодолевать шестидневную рабочую неделю, необходимо эффективно планировать свое время, заявила в беседе с RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

«В этом сможет помочь планировщик или любое приложение для управления задачами. Ищите плюсы — дополнительный рабочий день может помочь сделать важные дела без спешки», — предложила специалист.

При этом она подчеркнула, что сотрудникам стоит выстроить личные и профессиональные границы, а также составить четкий план задач, требующих выполнения. Чукина также призвала не бояться отказывать в выполнении дополнительной работы, которая является неприоритетной.

Кроме того, она посоветовала делать 15-минутные перерывы во время рабочего дня, спать как минимум 8 часов и не забывать гулять на свежем воздухе.

Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в конце октября: с 28-го числа по 2 ноября. Ноябрь принесет два выходных в связи с празднованием Дня народного единства, который выпадает на 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник).

Ранее сообщалось, что в Греции ввели шестидневную рабочую неделю.